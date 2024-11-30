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Алсу высказалась о мужчине мечты и перемене фамилии

Алсу, фото - Новости Zakon.kz от 30.11.2024 14:39 Фото: Instagram/alsou_a
Певица Алсу, которая недавно пережила развод с мужем Яном Абрамовым, рассказала о том, какого мужчину хотела бы видеть рядом с собой, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, будущий избранник должен обладать чувством юмора и дарить ощущение безопасности. Об этом артистка заявила во время шоу на одном из федеральных каналов, пишет "Пятый канал".

"Я была на свидании 20 лет назад. Звали недавно, но пока нет подходящего варианта. Обязательно должно быть чувство юмора, я должна себя чувствовать в безопасности. Я не люблю игры. Мне хочется, чтобы было все по-честному", – сказала певица.

Также она добавила, что после развода не стала менять в документах фамилию, чтобы она осталась такой же, как и у их общих детей с бывшим мужем.

Вместе с тем Алсу подчеркнула, что 2024 год не сломал ее, а сделал еще сильнее. Звезда в какой-то момент смогла найти силы в себе, в любви к детям.

Бизнесмен Ян Абрамов и Алсу были вместе 18 лет. За это время у пары родилось трое детей: 17-летняя Сафина, 15-летняя Микелла и восьмилетний Рафаэль. 27 августа Пресненский районный суд Москвы официально расторг брак пары. Сообщалось, что певица подала иск к бывшему мужу с требованиями на 100 страницах.

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