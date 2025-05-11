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Культура и шоу-бизнес

Переживающая развод родителей дочь Алсу обратилась к певице

Микелла Абрамова, Алсу , фото - Новости Zakon.kz от 11.05.2025 21:35 Фото: Instagram/mikellaabramova
Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова 11 мая поздравила свою мать с Днем матери, сообщает Zakon.kz.

Поздравление появилось в личном аккаунте девушки в Instagram.

Фото: Instagram/mikellaabramova

"С Днем матери, мой самый любимый человек! Я тебя очень люблю, спасибо, что ты есть", – написала Микелла, отметив Алсу в подписи.

Поздравление сопровождалось совместными архивными фотографиями матери и дочери.

Микелла Абрамова – победительница шоу "Голос. Дети" в 2019 году. Позднее итоги конкурса были аннулированы после скандала с накруткой голосов, но девушка продолжила заниматься музыкой.

А ранее Альбина Джанабаева ошеломила Меладзе намеком на развод. 

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Айсулу Омарова
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