Переживающая развод родителей дочь Алсу обратилась к певице
Фото: Instagram/mikellaabramova
Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова 11 мая поздравила свою мать с Днем матери, сообщает Zakon.kz.
Поздравление появилось в личном аккаунте девушки в Instagram.
Фото: Instagram/mikellaabramova
"С Днем матери, мой самый любимый человек! Я тебя очень люблю, спасибо, что ты есть", – написала Микелла, отметив Алсу в подписи.
Поздравление сопровождалось совместными архивными фотографиями матери и дочери.
Микелла Абрамова – победительница шоу "Голос. Дети" в 2019 году. Позднее итоги конкурса были аннулированы после скандала с накруткой голосов, но девушка продолжила заниматься музыкой.
А ранее Альбина Джанабаева ошеломила Меладзе намеком на развод.
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