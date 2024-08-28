Алсу прокомментировала свой развод
Фото: Instagram/alsou_a
Популярная российская певица Алсу высказалась о разводе с предпринимателем Яном Абрамовым, сообщает Zakon.kz.
Сделала она это в Instagram.
"Каждый день мы принимаем самые разные решения, иногда они навсегда меняют нашу жизнь. Сегодня начинается новая глава", – написала Алсу.
Подписчики поддержали звезду.
- А дальше вы будете только еще счастливее! Желаю вам наилучших перемен!
- Это будет счастливая глава.
- Лучшее впереди! Будь счастлива!
- Лучшая счастливая творческая глава!
- Поздравляю!!! Новый виток, новый рассвет.
- И она будет не менее замечательной, а может, даже более яркой и красивой. Все к лучшему. Любим!
- Вторая глава пусть принесет вам слезы радости и счастья ! Вы достойны лучшего.
27 августа Алсу и Абрамов официально развелись. Как пояснил адвокат певицы, недавно выяснилось обстоятельство, по которому брак между ними больше продолжаться не может.
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