Алсу прокомментировала свой развод

Популярная российская певица Алсу высказалась о разводе с предпринимателем Яном Абрамовым, сообщает Zakon.kz.

Сделала она это в Instagram.

"Каждый день мы принимаем самые разные решения, иногда они навсегда меняют нашу жизнь. Сегодня начинается новая глава", – написала Алсу.

Подписчики поддержали звезду.



А дальше вы будете только еще счастливее! Желаю вам наилучших перемен!

Это будет счастливая глава.

Лучшее впереди! Будь счастлива!

Лучшая счастливая творческая глава!

Поздравляю!!! Новый виток, новый рассвет.

И она будет не менее замечательной, а может, даже более яркой и красивой. Все к лучшему. Любим!

Вторая глава пусть принесет вам слезы радости и счастья ! Вы достойны лучшего.

27 августа Алсу и Абрамов официально развелись. Как пояснил адвокат певицы, недавно выяснилось обстоятельство, по которому брак между ними больше продолжаться не может.