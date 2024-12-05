Пэрис Хилтон и Николь Ричи снова воссоединились для шоу

Героини некогда популярного реалити-шоу "Простая жизнь" Пэрис Хилтон и Николь Ричи воссоединились в трейлере нового проекта, сообщает Zakon.kz.

Новое шоу назвали "Пэрис и Николь: На бис". В нем телезвезды попытаются создать собственную оперу на основе придуманной ими много лет песенки "Sanasa".

Фото: Instagram/parishilton

Носительницы знаменитых фамилий отправятся за вдохновением в Арканзас. Им предстоит вспомнить свое прошлое и пережить "незабываемое приключение", которое, судя по всему, закончится масштабным выступлением.

"Сделать это девушкам будет непросто, учитывая нехватку музыкальной проницательности и общих знаний об искусстве", – говорится в ролике.

Реалити-сериал о Пэрис и Николь будет состоять из трех частей. Они стартуют 12 декабря и покажут, что знаменитости спустя 20 лет "в сердце все те же девчонки". Во всяком случае так утверждают создатели проекта.

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