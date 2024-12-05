Звезда "Сумерек" признался журналистам во лжи

Актер Роберт Паттинсон признался, что много лет врал в интервью из-за скуки, сообщает Zakon.kz.

Об этом звезда "Сумерек" заявил в интервью The New York Times. Он отметил, что на протяжении многих лет рассказывал в интервью приукрашенные или лживые истории.

Паттинсон признался, что выдумал историю о трагедии с клоуном в интервью 2011 года. Актер заявлял тогда, что, будучи ребенком, стал очевидцем кончины клоуна от взрыва.

"Единственное, о чем меня спрашивали на интервью – о том, как стать знаменитым", – заявил артист.

По словам Паттинсона, ему становилось скучно от бесед с журналистами, поэтому он впадал в состояние "похожее на фугу". Он просто говорил на автомате, забывая обо всем.

8 июня 2024 года стало известно, что Роберт Паттинсон и актриса Сьюки Уотерхаус поженились после рождения ребенка. Они состоят в отношениях с 2018 года, а в марте 2024 года у пары родился ребенок.