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Мир

Звезда "Сумерек" Роберт Паттисон поделился, чем бесит близких людей

Роберт Паттисон рассказал, чем бесит близких, фото - Новости Zakon.kz от 14.02.2025 19:42 Фото: Instagram/theofficialpattinson
38-летний американский актер Роберт Паттинсон признался, что не стесняется готовиться к ролям при близких людях и выглядеть при этом странно, сообщает Zakon.kz.

По данным People, на красной дорожке мировой премьеры своего нового фильма "Микки 17" артист заявил, что, работая над новыми проектами, иногда бесит близких.

"Я много слоняюсь вокруг, репетирую, что раздражает всех вокруг меня", – сказал Паттинсон.

Звезда "Сумерек" отметил, что самые близкие ему люди нередко задают вопросы вроде: "Почему ты говоришь как таксист с немецким акцентом?"

Как пишет издание, в грядущем научно-фантастическом комедийном фильме режиссера "Паразитов" Пон Джун Хо Паттинсон играет "героя, который оказался в чрезвычайных обстоятельствах, работая на работодателя, требующего максимальной отдачи – даже ценой жизни".

Ранее Паттинсон признался, что много лет врал в интервью из-за скуки.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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