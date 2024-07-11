Определилась первая в мире цифровая королева красоты

8 июля стала известна победительница конкурса красоты среди ИИ-участниц, сообщает Zakon.kz.

Ею стала марокканка Кенза Лейли. Она выиграла 13 тыс. долларов. Об этом сообщается на официальном сайте и в соцсетях конкурса.

ИИ-инфлюенсер Кенза Лейли смогла обойти 1,5 тыс. других участниц конкурса. У нее 198 тыс. подписчиков в Instagram. Искусственный интеллект позволяет ей говорить на семи языках и отвечать подписчикам в режиме реального времени. Как сообщает издание Daily Mail, судьи оценили "передовые технологии, стоящие за ИИ-звездой, а также ее неотразимую индивидуальность".

На втором месте оказалась ИИ-участница из Франции по имени Лалина. Ее оценили за "стильный образ".

Фото: Instagram/viva_lalina

Третье место заняла конкурсантка из Португалии Оливия Си. Она "ведет" travel-блог. Все фотографии из ее "путешествий" также созданы нейросетью.

О том, что объявлен первый в мире конкурс красоты для ИИ-моделей, мы сообщали в апреле этого года.