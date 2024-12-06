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Люся Чеботина лишилась голоса

Люся Чеботина лишилась голоса, фото - Новости Zakon.kz от 06.12.2024 17:43 Фото: Instagram/lusia_chebotina
Российская певица Люся Чеботина призналась, что столкнулась с серьезной проблемой перед своим сольным концертом — у нее неожиданно пропал голос из-за сильного волнения, сообщает Zakon.kz.

Об этом артистка рассказала в интервью Telegram-каналу "Звездач".

"За час до концерта я потеряла голос из-за переживаний. Были и мелкие недочеты: где-то звук не так отстроен, трек запустили не вовремя. Сегодня таких ошибок было действительно много", — поделилась певица.

Несмотря на трудности, Чеботина смогла выступить. По словам исполнительницы, ее переживания не повлияли на общее впечатление от концерта — зрители остались довольны мероприятием.

Ранее сообщалось, что Стас Михайлов и Люся Чеботина записали совместный трек. 

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