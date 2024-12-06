Люся Чеботина лишилась голоса

Фото: Instagram/lusia_chebotina

Российская певица Люся Чеботина призналась, что столкнулась с серьезной проблемой перед своим сольным концертом — у нее неожиданно пропал голос из-за сильного волнения, сообщает Zakon.kz.

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