Люся Чеботина лишилась голоса
Фото: Instagram/lusia_chebotina
Российская певица Люся Чеботина призналась, что столкнулась с серьезной проблемой перед своим сольным концертом — у нее неожиданно пропал голос из-за сильного волнения, сообщает Zakon.kz.
Об этом артистка рассказала в интервью Telegram-каналу "Звездач".
"За час до концерта я потеряла голос из-за переживаний. Были и мелкие недочеты: где-то звук не так отстроен, трек запустили не вовремя. Сегодня таких ошибок было действительно много", — поделилась певица.
Несмотря на трудности, Чеботина смогла выступить. По словам исполнительницы, ее переживания не повлияли на общее впечатление от концерта — зрители остались довольны мероприятием.
Ранее сообщалось, что Стас Михайлов и Люся Чеботина записали совместный трек.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript