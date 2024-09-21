Российские музыкальные исполнители Стас Михайлов и Люся Чеботина записали совместный трек "Двое одиночек", сообщает Zakon.kz.

Артисты познакомились во время музыкального шоу "Битва поколений", где они исполнили песни друг друга. Теперь Михайлов и Чеботина выпустили лиричный фит, о чем сообщили 20 сентября на своих страницах в Instagram.

Комментаторы тут же принялись рассматривать образ Чеботиной. Одни считают, что она похожа на супругу Стаса Михайлова, другие увидели подражание певице Адель.

В этот же день певица Ирина Понаровская потеряла единственного сына. Предварительно мужчине стало плохо с сердцем.