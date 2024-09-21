Стас Михайлов и Люся Чеботина записали совместный трек
Фото: Instagram/stas_mihailoff
Российские музыкальные исполнители Стас Михайлов и Люся Чеботина записали совместный трек "Двое одиночек", сообщает Zakon.kz.
Артисты познакомились во время музыкального шоу "Битва поколений", где они исполнили песни друг друга. Теперь Михайлов и Чеботина выпустили лиричный фит, о чем сообщили 20 сентября на своих страницах в Instagram.
Комментаторы тут же принялись рассматривать образ Чеботиной. Одни считают, что она похожа на супругу Стаса Михайлова, другие увидели подражание певице Адель.
В этот же день певица Ирина Понаровская потеряла единственного сына. Предварительно мужчине стало плохо с сердцем.
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