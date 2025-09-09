#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Люсю Чеботину хотят оштрафовать за песни Николаева и Крутого

российский шоу-бизнес, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2025 18:27 Фото: instagram/lusia_chebotina
Певицу Люсю Чеботину ждут финансовые разборки. Российское Авторское Общество подало на нее иск в Арбитражный суд Москвы, сообщает Zakon.kz.

Причина: незаконное исполнение хитов Игоря Николаева и Игоря Крутого. Сумма иска составила 160 тысяч рублей.

Как выяснил KP.RU, речь идет о концерте "Первая леди", который Чеботина провела в декабре в столичном зале Live Арена. Организатором шоу выступила компания, принадлежащая самой певице. На сцене прозвучали восемь треков, исполненных без согласования с правообладателями, среди них "Разве ты любил" и несколько зарубежных хитов.

РАО поясняет:

"Согласно российскому законодательству, организатору концерта необходимо заключить с правообладателем или организацией по управлению правами на коллективной основе договор о предоставлении ему права на публичное исполнение произведения и выплачивать авторам и правообладателям полагающееся вознаграждение. В связи с отсутствием сведений о наличии у организатора концерта лицензионного договора с РАО. В четырех случаях Чеботина нарушила не только авторские, но и смежные права на фонограммы. Поэтому ВОИС (Всемирная организация интеллектуальной собственности, – прим. ред.) также подаст иск к Чеботиной в ближайшее время, его сумма составит 76 тысяч рублей"

Таким образом, сумма претензий к исполнительнице "Солнца Монако" может в ближайшее время вырасти до 236 тысяч рублей.

Ранее мы сообщали, что у Евгения Петросяна обострились проблемы с сердцем.

Асель Аукешева
