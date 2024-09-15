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Певица Люся Чеботина рассказала о своем даре ясновидения

Люся Чеботина призналась в ясновидении, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2024 04:59 Фото: Instagram/lusia_chebotina
27-летняя российская певица Люся Чеботина поразила фанатов неожиданным признанием. В соцсетях артистка рассказала, что решила переслушать свои старые треки и внезапно поняла, что в текстах предсказала свое будущее, сообщает Zakon.kz.

Интересными наблюдениями исполнительница хитов поделилась на своей странице в Instagram.

"Я не помню, как я писала стихи к старым песням. Это не было основано на моей личной истории. Меня что-то на это вдохновило, но я точно не помню что. А потом вслушиваюсь в слова — и понимаю, что я писала о том, что со мной происходило после. Вы понимаете, я предсказала в своих песнях то, что со мной будет происходить. Получается, я ясновидящая? Или это совпадение? Что думаете?".Российская певица Люся Чеботина

Неизвестно, может ли Люся влиять на собственную судьбу при помощи текстов, а вот Динара Сатжан раскрыла секрет Баян Алагузовой.

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