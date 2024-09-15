Певица Люся Чеботина рассказала о своем даре ясновидения

Фото: Instagram/lusia_chebotina

27-летняя российская певица Люся Чеботина поразила фанатов неожиданным признанием. В соцсетях артистка рассказала, что решила переслушать свои старые треки и внезапно поняла, что в текстах предсказала свое будущее, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: