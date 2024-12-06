Кристина Орбакайте поделилась новогодним настроением из Нью-Йорка
Фото: Instagram/orbakaite_k
Известная российская эстрадная певица и актриса Кристина Орбакайте поделилась с фанатами настроением Рождества, сообщает Zakon.kz.
6 декабря артистка опубликовала на своей странице в Instagram кадры с Таймс-сквера в
"А настроение, то рождественское", – написала Кристина Орбакайте под постом.
Публикация набрала множество лайков и комментариев:
- Рождество на Манхэттене! Мечта!
- Красавицы! И мама и дочь! С Рождеством и ожидания чуда! Клавдия – прелесть, и актриса уже!
- Любимая артистка – Кристина!
Ранее сообщалось, что Кристина Орбакайте вернулась с мужем в США.
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