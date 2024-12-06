Кристина Орбакайте поделилась новогодним настроением из Нью-Йорка

Известная российская эстрадная певица и актриса Кристина Орбакайте поделилась с фанатами настроением Рождества, сообщает Zakon.kz.

6 декабря артистка опубликовала на своей странице в Instagram кадры с Таймс-сквера в

"А настроение, то рождественское", – написала Кристина Орбакайте под постом.

Публикация набрала множество лайков и комментариев:

Рождество на Манхэттене! Мечта!

Красавицы! И мама и дочь! С Рождеством и ожидания чуда! Клавдия – прелесть, и актриса уже!

Любимая артистка – Кристина!

Ранее сообщалось, что Кристина Орбакайте вернулась с мужем в США.

