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Кристина Орбакайте поделилась новогодним настроением из Нью-Йорка

Кристина Орбакайте поделилась новогодним настроением из Нью-Йорка, фото - Новости Zakon.kz от 06.12.2024 18:42 Фото: Instagram/orbakaite_k
Известная российская эстрадная певица и актриса Кристина Орбакайте поделилась с фанатами настроением Рождества, сообщает Zakon.kz.

6 декабря артистка опубликовала на своей странице в Instagram кадры с Таймс-сквера в 

"А настроение, то рождественское", – написала Кристина Орбакайте под постом. 

Публикация набрала множество лайков и комментариев: 

  • Рождество на Манхэттене! Мечта!
  • Красавицы! И мама и дочь! С Рождеством и ожидания чуда! Клавдия – прелесть, и актриса уже!
  • Любимая артистка – Кристина!

Ранее сообщалось, что Кристина Орбакайте вернулась с мужем в США. 

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