Кристина Орбакайте вернулась с мужем в США
Фото: Instagram/orbakaite_k
Известная российская эстрадная певица и актриса Кристина Орбакайте сегодня, 11 ноября 2024 года, поделилась несколькими снимками с осенней фотосессии. Судя по соцсетям ее супруга – 46-летнего бизнесмена Михаила Земцова, пара вернулась в Соединенные Штаты Америки, сообщает Zakon.kz.
Новую публикацию в Instagram 53-летняя артистка, которая совсем недавно с мужем путешествовала по миру, подписала лаконично:
"Вернулась в осень".
Чуть ранее жены Земцов в своих Stories опубликовал видео и фото, сделанные в Нью-Йорке.
Фото: Instagram/iamzemtsov
В свою очередь подписчики дочери Примадонны остались в восторге от публикации Кристины и завалили ее в очередной раз комплиментами:
- "Красавица моя любимая".
- "Какая красота! Леди Кристина!"
- "Любим до луны и обратно! Берегите себя!"
- "Кристиночка, ты лучшая, ты просто супер в полном и переносном смысле слова!"
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