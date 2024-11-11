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Кристина Орбакайте вернулась с мужем в США

Кристина Орбакайте вернулась с мужем в США, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2024 11:10 Фото: Instagram/orbakaite_k
Известная российская эстрадная певица и актриса Кристина Орбакайте сегодня, 11 ноября 2024 года, поделилась несколькими снимками с осенней фотосессии. Судя по соцсетям ее супруга – 46-летнего бизнесмена Михаила Земцова, пара вернулась в Соединенные Штаты Америки, сообщает Zakon.kz.

Новую публикацию в Instagram 53-летняя артистка, которая совсем недавно с мужем путешествовала по миру, подписала лаконично:

"Вернулась в осень".

Чуть ранее жены Земцов в своих Stories опубликовал видео и фото, сделанные в Нью-Йорке.

Кристина Орбакайте вернулась в США, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2024 11:10

Фото: Instagram/iamzemtsov

В свою очередь подписчики дочери Примадонны остались в восторге от публикации Кристины и завалили ее в очередной раз комплиментами:

  • "Красавица моя любимая".
  • "Какая красота! Леди Кристина!"
  • "Любим до луны и обратно! Берегите себя!"
  • "Кристиночка, ты лучшая, ты просто супер в полном и переносном смысле слова!"

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30 октября 2024 года Кристина Орбакайте поделилась снимками со сказочного острова, на который вернулась с мужем через 14 лет.

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