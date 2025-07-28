54-летняя Кристина Орбакайте показала, как "преобразилась" до неузнаваемости

Российская певица и актриса Кристина Орбакайте поделилась с фанатами шуточным видео, сообщает Zakon.kz.

На ролике, который она 28 июля разместила на своей странице в Instagram, артистка показывает "омолаживающую процедуру". Орбакайте в банном халате в СПА-центре лицом окунается в чашу со льдом, а на другом кадре – появляется ее 13-летняя дочь Клавдия.

Видео набрало множество лайков и комментариев:

Какое чувство юмора! Красотки.

Молодцы, девочки! Кристина и Клавочка очень красивые и позитивные!

Кристиночка и так – девочка ! Любим всем сердцем и душой! Спасибо что вы есть!

А ранее российская певица Валерия приняла участие в популярном Instagram-тренде, суть которого публиковать детские фотографии под ее аудиотрек "Я была бы".

