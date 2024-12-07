Агрессивный таксист напал на обладательницу титула "Мисс Россия"

Обладательница титула "Мисс Россия-2022" Анна Линникова сообщила о нападении водителя такси после того, как он привез ее по неправильному адресу, сообщает Zakon.kz.

Об этом она 7 декабря рассказала в эфире телеканала РЕН ТВ.

По словам Линниковой, инцидент произошел при поездке на такси экономкласса. Она отметила, что водитель вел себя агрессивно с самого начала. По окончании поездки таксист остановился не по указанному адресу, и на просьбу довезти до нужного места ответил грубо.

"Он сказал: "Вываливайся". Когда я заявила, что подам на него жалобу, он вышел из машины, побежал за мной, схватил меня и пытался распускать руки", – рассказала Линникова.

Она добавила, что сразу обратилась в полицию, однако из-за спешки на самолет заявление в тот момент подавать не стала, но намерена сделать это позже.

После инцидента таксопарк, в котором работает водитель, пообещал вернуть стоимость поездки, сообщили представители компании.

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