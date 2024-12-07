#Всеобщее декларирование
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
514.65
544.6
5.17
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Всеобщее декларирование
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
514.65
544.6
5.17
Культура и шоу-бизнес

Агрессивный таксист напал на обладательницу титула "Мисс Россия"

Агрессивный таксист напал на обладательницу титула &quot;Мисс Россия&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 07.12.2024 20:08 Фото: Instagram/anna__linnikova
Обладательница титула "Мисс Россия-2022" Анна Линникова сообщила о нападении водителя такси после того, как он привез ее по неправильному адресу, сообщает Zakon.kz.

Об этом она 7 декабря рассказала в эфире телеканала РЕН ТВ.

По словам Линниковой, инцидент произошел при поездке на такси экономкласса. Она отметила, что водитель вел себя агрессивно с самого начала. По окончании поездки таксист остановился не по указанному адресу, и на просьбу довезти до нужного места ответил грубо.

"Он сказал: "Вываливайся". Когда я заявила, что подам на него жалобу, он вышел из машины, побежал за мной, схватил меня и пытался распускать руки", – рассказала Линникова.

Она добавила, что сразу обратилась в полицию, однако из-за спешки на самолет заявление в тот момент подавать не стала, но намерена сделать это позже.

После инцидента таксопарк, в котором работает водитель, пообещал вернуть стоимость поездки, сообщили представители компании.

Ранее сообщалось, что россиянка с травмой ноги победила на конкурсе "Миссис Планета". 

Айсулу Омарова
Поделиться новостью
Читайте также
Переживающая развод Алсу стала блондинкой
Культура и шоу-бизнес
19:34, Сегодня
Переживающая развод Алсу стала блондинкой
Ксения Бородина объявила о предстоящем замужестве
Культура и шоу-бизнес
13:26, Сегодня
Ксения Бородина объявила о предстоящем замужестве
Ольга Серябкина высказалась о новых солистках группы SEREBRO
Культура и шоу-бизнес
08:40, Сегодня
Ольга Серябкина высказалась о новых солистках группы SEREBRO
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: