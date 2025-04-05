Модель и обладательница титула "Мисс Европа-Косово" погибла в Турции, убегая от полиции
Как пишет Sabah, вместе с близкими и подругами девушка отправилась в город Гиресун, чтобы отпраздновать окончание Рамадана. По пути ее остановили полицейские и обнаружили, что она пьяна. Модель попыталась скрыться от страж порядка, перебежала на другую сторону проезжей части и спрыгнула с эстакады. В этот момент по подземному переходу проезжал автомобиль, который впоследствии сбил ее насмерть.
Согласно данным портала, в прошлом Эрдоган пыталась совершить самоубийство на Босфорском мосту в Стамбуле.
В социальной сети распространилось видео с места трагедии.
⚡️Avrupa Güzeli'nin feci ölümü!— Haberler.com (@Haberler) April 3, 2025
▫️Bayram tatili için Giresun'a giden Kosova Avrupa Güzeli Güler Erdoğan (27), polis kontrolünde alkollü olduğu tespit edilince yaya olarak kaçtı.
▫️Üst geçitten geçerken yola düşen genç mankenin üstünden otomobil geçtiği öne sürüldü.
▫️Olay… pic.twitter.com/BqSd9A9quk
Ранее сообщалось, что казахстанская модель покорила Louis Vuitton.