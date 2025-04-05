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Мир

Модель и обладательница титула "Мисс Европа-Косово" погибла в Турции, убегая от полиции

модель погибла в Турции, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2025 23:45 Фото: Facebook/Murat Özdemir
В Турции 27-летняя модель и обладательница титула "Мисс Европа-Косово" Гюлер Эрдоган, убегая от полицейских, упала с эстакады на дорогу и попала под машину, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sabah, вместе с близкими и подругами девушка отправилась в город Гиресун, чтобы отпраздновать окончание Рамадана. По пути ее остановили полицейские и обнаружили, что она пьяна. Модель попыталась скрыться от страж порядка, перебежала на другую сторону проезжей части и спрыгнула с эстакады. В этот момент по подземному переходу проезжал автомобиль, который впоследствии сбил ее насмерть.

Согласно данным портала, в прошлом Эрдоган пыталась совершить самоубийство на Босфорском мосту в Стамбуле.

В социальной сети распространилось видео с места трагедии.

Ранее сообщалось, что казахстанская модель покорила Louis Vuitton.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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