Модель и обладательница титула "Мисс Европа-Косово" погибла в Турции, убегая от полиции

В Турции 27-летняя модель и обладательница титула "Мисс Европа-Косово" Гюлер Эрдоган, убегая от полицейских, упала с эстакады на дорогу и попала под машину, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sabah, вместе с близкими и подругами девушка отправилась в город Гиресун, чтобы отпраздновать окончание Рамадана. По пути ее остановили полицейские и обнаружили, что она пьяна. Модель попыталась скрыться от страж порядка, перебежала на другую сторону проезжей части и спрыгнула с эстакады. В этот момент по подземному переходу проезжал автомобиль, который впоследствии сбил ее насмерть.

Согласно данным портала, в прошлом Эрдоган пыталась совершить самоубийство на Босфорском мосту в Стамбуле.

В социальной сети распространилось видео с места трагедии.

⚡️Avrupa Güzeli'nin feci ölümü!



▫️Bayram tatili için Giresun'a giden Kosova Avrupa Güzeli Güler Erdoğan (27), polis kontrolünde alkollü olduğu tespit edilince yaya olarak kaçtı.



▫️Üst geçitten geçerken yola düşen genç mankenin üstünden otomobil geçtiği öne sürüldü.



▫️Olay… pic.twitter.com/BqSd9A9quk — Haberler.com (@Haberler) April 3, 2025

Ранее сообщалось, что казахстанская модель покорила Louis Vuitton.