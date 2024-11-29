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Команда Димаша Кудайбергена обратилась к его поклонникам с важной информацией

Команда Димаша Кудайбергена обратилась к его поклонникам с важной информацией, фото - Новости Zakon.kz от 29.11.2024 14:38 Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
В Казнете появилось фейковое видео со всемирно известным казахстанцем – исполнителем Димашем Кудайбергеном. В связи с этим его команда выступила с важным заявлением, сообщает Zakon.kz.

Оно размещено в Instagram DimashNews 29 ноября 2024 года.

"В последнее время на просторах сети начали появляться ролики, в которых с помощью технологий искусственного интеллекта генерируется голос и изображение Димаша. Мы обращаем ваше внимание, что такие видео являются мошенническими и не имеют никакого отношения к артисту. Димаш никогда не призывал и не будет призывать своих поклонников к участию в финансовых махинациях или вложению денежных средств в сомнительные проекты", – говорится в заявлении.

Команда Кудайбергена убедительно просит поклонников артиста быть внимательными и осторожными, а также не доверять "подобным видео и сообщениям, которые могут привести к ущербу".

"Мы призываем вас всегда проверять информацию и не вовлекаться в сомнительные действия, чтобы не стать жертвами мошенников. Вся достоверная информация публикуется исключительно на официальных платформах Димаша и его команды".Команда Димаша Кудайбергена

Многомиллионная аудитория поблагодарила команду исполнителя за предупреждение. Некоторые из них возмутились тем, что злоумышленники стали использовать лицо их кумира:

  • "Я сразу поняла, что фейк".
  • "Спасибо, что предупредили".
  • "Я чуть не отправила им 500 000 тенге".
  • "Где этот искусственный интеллект в лице Димаша? Хочу ему в глаза посмотреть".
  • "Огромное спасибо за предупреждение! Надеюсь, в скором времени они это все прекратят!"
  • "Какой ужас! Как можно использовать имя честного и великого артиста в целях мошенничества? Спасибо за предупреждение!"

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28 ноября 2024 года стало известно, что Димаш Кудайберген получил престижную премию в Дубае, которую посвятил легендарной оперной певице, народной артистке СССР Бибигуль Тулегеновой в честь ее предстоящего 95-летнего юбилея.

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