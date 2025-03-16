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Культура и шоу-бизнес

Яна Рудковская с размахом отметила свое 50-летие

Яна Рудковская, день рождения, юбилей , фото - Новости Zakon.kz от 16.03.2025 19:40 Фото: Instagram/rudkovskayaofficial
Российская предпринимательница и продюсер Яна Рудковская с размахом отметила свое 50-летие, сообщает Zakon.kz.

Рудковская отпраздновала свое 50-летие спустя два месяца после дня рождения, который был 2 января. Торжество состоялось в особняке на Волхонке, где она создала праздничную атмосферу с живыми цветами и декоративными фигурами животных.

Видео с торжества Рудковская опубликовала накануне, 15 марта.

"По пути в волшебную сказку в честь моего юбилея, жду своих гостей", – написала она под постом.

На ролике знаменитость в голубом пышном платье кружится вокруг роскошного декора. 

Подписчики оставили множество лайков и комментариев под постом:

  • Сказочно, волшебно и богато! 
  • Шикарно выглядите!

А ранее телеведущий Дмитрий Шепелев раскрыл подробности знакомства с его новой женой. 

Айсулу Омарова
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