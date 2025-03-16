Российская предпринимательница и продюсер Яна Рудковская с размахом отметила свое 50-летие, сообщает Zakon.kz.

Рудковская отпраздновала свое 50-летие спустя два месяца после дня рождения, который был 2 января. Торжество состоялось в особняке на Волхонке, где она создала праздничную атмосферу с живыми цветами и декоративными фигурами животных.

Видео с торжества Рудковская опубликовала накануне, 15 марта.

"По пути в волшебную сказку в честь моего юбилея, жду своих гостей", – написала она под постом.

На ролике знаменитость в голубом пышном платье кружится вокруг роскошного декора.

Подписчики оставили множество лайков и комментариев под постом:

Сказочно, волшебно и богато!

Шикарно выглядите!

А ранее телеведущий Дмитрий Шепелев раскрыл подробности знакомства с его новой женой.

