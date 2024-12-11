Джиган и Валя Карнавал обновили хит "Холодное сердце", вызвав шквал возмущения

39-летний Денис Устименко-Вайнштейн, известный под творческим псевдонимом Джиган, и 23-летняя Валентина Карнаухова, также известная как Валя Карнавал, удивили публику неожиданной коллаборацией. Артисты решили освежить трек "Холодное сердце", сообщает Zakon.kz.

Сама композиция впервые прозвучала в 2010 году при участии экс-солистки "ВИА Гры" Анны Седоковой. Песня долгое время оставалась лидером цифровых продаж и вышла на первые места в главных музыкальных чартах.

Под видео по-прежнему можно найти положительные отзывы.

Уже столько лет прошло, а я до сих пор слушаю эту песню. 2024 год. Всем счастья, друзья.

Один из тех треков, которые можно и нужно слушать до сих пор.

Столько лет прошло, а песню до сих пор люблю. Мне кажется – это самый лучший дуэт.

Теперь же 10 декабря 2024 года Карнавал опубликовала на странице в Instagram новое видео. В кадре можно увидеть отрывок со съемочной площадки клипа с Джиганом "Холодное сердце".

Премьера, судя по подписи к посту, запланирована на 13 декабря.

Впрочем, судя по комментариям, ремейк не сможет повторить успех оригинальной композиции.

С Седоковой круче в сто раз. Голос как электронный, ужас.

Оригинал лучше.

Нельзя что-то новое придумать?

Я – не хейтер. Но это звучит не очень. Зачем браться за старые песни, когда можно придумать новое, ну или похожее хотя бы. Оригинал душевный. А тут никакой чувственности не ощущается.

Зачем трогать эту песню.

Это самый смешной дуэт, что я видела.

Ну зачем портить так песню. С Седоковой однозначно лучше.

Сразу в мусорку.

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