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Культура и шоу-бизнес

Джиган и Валя Карнавал обновили хит "Холодное сердце", вызвав шквал возмущения

Джиган и Валя Карнавал обновили хит &quot;Холодное сердце&quot;, вызвав шквал возмущения, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2024 12:57 Фото: Instagram/karna.val, Instagram/artyom_samigullin
39-летний Денис Устименко-Вайнштейн, известный под творческим псевдонимом Джиган, и 23-летняя Валентина Карнаухова, также известная как Валя Карнавал, удивили публику неожиданной коллаборацией. Артисты решили освежить трек "Холодное сердце", сообщает Zakon.kz.

Сама композиция впервые прозвучала в 2010 году при участии экс-солистки "ВИА Гры" Анны Седоковой. Песня долгое время оставалась лидером цифровых продаж и вышла на первые места в главных музыкальных чартах.

Под видео по-прежнему можно найти положительные отзывы.

  • Уже столько лет прошло, а я до сих пор слушаю эту песню. 2024 год. Всем счастья, друзья.
  • Один из тех треков, которые можно и нужно слушать до сих пор.
  • Столько лет прошло, а песню до сих пор люблю. Мне кажется – это самый лучший дуэт.

Теперь же 10 декабря 2024 года Карнавал опубликовала на странице в Instagram новое видео. В кадре можно увидеть отрывок со съемочной площадки клипа с Джиганом "Холодное сердце".

Премьера, судя по подписи к посту, запланирована на 13 декабря.

Впрочем, судя по комментариям, ремейк не сможет повторить успех оригинальной композиции.

  • С Седоковой круче в сто раз. Голос как электронный, ужас.
  • Оригинал лучше.
  • Нельзя что-то новое придумать?
  • Я – не хейтер. Но это звучит не очень. Зачем браться за старые песни, когда можно придумать новое, ну или похожее хотя бы. Оригинал душевный. А тут никакой чувственности не ощущается.
  • Зачем трогать эту песню.
  • Это самый смешной дуэт, что я видела.
  • Ну зачем портить так песню. С Седоковой однозначно лучше.
  • Сразу в мусорку.

Ранее сообщалось, что известный казахстанский продюсер Баян Алагузова уже как месяц с семьей отдыхает за границей. Актриса решила объяснить столь долгое отсутствие на родине и записала небольшое разъяснение. Как оказалось, все дело в диагнозе испанских врачей.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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