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Культура и шоу-бизнес

Баян Алагузовой поставили необычный диагноз

Баян Алагузовой поставили необычный диагноз, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2024 09:35 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Известный казахстанский продюсер Баян Алагузова уже как месяц с семьей отдыхает за границей. Актриса решила объяснить столь долгое отсутствие на родине и записала небольшое разъяснение. Как оказалось, все дело в диагнозе испанских врачей, сообщает Zakon.kz.

Она уточнила, что уже месяц находится в Дубае.

"Меня окружает море, солнце, лето. Целыми днями со своей семьей. Решила пройтись пешочком и рассказать, почему я так долго нахожусь в теплой стране", – подчеркнула Алагузова.

Продолжая ведущая заявила, что на протяжении уже более 25 лет каждую зиму проводит в больнице.

"Уже давно наши специалисты поставили мне диагноз "хронический бронхит". И почти поставили астму. То снимают этот диагноз, то ставят. Как зима, так у меня страх. При том, что я никогда не ем мороженое, не пью холодные напитки, но все равно каждую зиму провожу в больнице".Баян Алагузова

В какой-то момент супруг Турсенгали Алагузов предложил ей поехать в Европу и сделать Check up.

"Я сопротивлялась, но весной мы все-таки уехали в Мадрид. К моему удивлению, доктор сказал, что у меня нет хронического бронхита. Тем более, нет астмы. Он заявил, что у меня аллергия на холод. Мне стоит просто подышать холодным воздухом – и бронхит обеспечен. Поэтому мне посоветовали проводить всю зиму в теплых странах. Я очень обрадовалась, что сняли диагноз".Баян Алагузова

Теперь, заключила знаменитость, она планирует зимой уезжать из Казахстана.

В отпуске Алагузова не забывает о поклонниках и на постоянной основе делится кадрами отдыха.

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Ранее адвокат Алагузовой Анна Чернова сообщила, что ее клиентка одержала очередную победу в суде.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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