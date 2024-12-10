Баян Алагузовой поставили необычный диагноз
Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Известный казахстанский продюсер Баян Алагузова уже как месяц с семьей отдыхает за границей. Актриса решила объяснить столь долгое отсутствие на родине и записала небольшое разъяснение. Как оказалось, все дело в диагнозе испанских врачей, сообщает Zakon.kz.
Она уточнила, что уже месяц находится в Дубае.
"Меня окружает море, солнце, лето. Целыми днями со своей семьей. Решила пройтись пешочком и рассказать, почему я так долго нахожусь в теплой стране", – подчеркнула Алагузова.
Продолжая ведущая заявила, что на протяжении уже более 25 лет каждую зиму проводит в больнице.
"Уже давно наши специалисты поставили мне диагноз "хронический бронхит". И почти поставили астму. То снимают этот диагноз, то ставят. Как зима, так у меня страх. При том, что я никогда не ем мороженое, не пью холодные напитки, но все равно каждую зиму провожу в больнице".Баян Алагузова
В какой-то момент супруг Турсенгали Алагузов предложил ей поехать в Европу и сделать Check up.
"Я сопротивлялась, но весной мы все-таки уехали в Мадрид. К моему удивлению, доктор сказал, что у меня нет хронического бронхита. Тем более, нет астмы. Он заявил, что у меня аллергия на холод. Мне стоит просто подышать холодным воздухом – и бронхит обеспечен. Поэтому мне посоветовали проводить всю зиму в теплых странах. Я очень обрадовалась, что сняли диагноз".Баян Алагузова
Теперь, заключила знаменитость, она планирует зимой уезжать из Казахстана.
В отпуске Алагузова не забывает о поклонниках и на постоянной основе делится кадрами отдыха.
Материал по теме
Баян Алагузова похвасталась роскошным подарком от мужа
Ранее адвокат Алагузовой Анна Чернова сообщила, что ее клиентка одержала очередную победу в суде.
Поделиться новостью
Читайте также
Культура и шоу-бизнес
Мама Бейонсе сделала заявление после обвинений Jay-Z и P. Diddy в изнасиловании девочки
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript