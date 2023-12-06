Али Окапов показал бэкстейдж со съемок клипа
Фото: Instagram/aliokapov
Популярный казахстанский поп-исполнитель Али Окапов накануне, 5 декабря 2023 года, опубликовал видео. В нем он показал, как снимал клип на песню Asygamyn, которую исполнил в дуэте со своей подругой Ayree (настоящее имя Айгерим Ракыш), сообщает Zakon.kz.
На ролике, которые артист опубликовал на своей странице в Instagram, можно увидеть, как снимали кадры на мотоцикле. К слову, этот вид транспорта Али обожает.
"Чтобы снять коротенький reels, нужно столько времени и труда", – отметил Али Окапов под публикацией.
Фанаты певца с восторгом оценили его творчество:
- "Ну вот, клевый клип".
- "Классно. Стильно. Вкусно".
- "Очень красивый клип. Золотая осень".
Также Окапов напомнил, что композицию Asygamyn можно найти на всех музыкальных платформах, а клип посмотреть на YouTube.
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