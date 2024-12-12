32-летняя Селена Гомес выходит замуж
Фото: Instagram/selenagomez
Американский рэпер, музыкант и музыкальный продюсер Бенни Бланко сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной – известной певице, актрисе и предпринимательнице Селене Гомес, сообщает Zakon.kz.
Об этом стало известно сегодня, 12 декабря 2024 года, из Instagram счастливой невесты, которая показала кольцо с огромным камнем на безымянном пальце. Также Селена опубликовала совместное фото с 36-летним женихом.
"Вечность начинается сейчас", – лаконично подписала снимки Гомес.
Фолловеры, которых у Селены более 422 млн, а также коллеги по цеху до сих пор продолжают поздравлять певицу с радостным событием. Некоторые из них не смогли сдержать слез:
- "Мы плачем".
- "Милая, поздравляю!"
- "Так рада за вас обоих!"
- "Боже мой! Поздравляем королеву Селену!"
Отметим, что Селена и Бенни знакомы давно, но об их отношениях стало известно около года назад. Тогда певица впервые опубликовала совместное фото с возлюбленным, и дала понять поклонникам, что больше не одинока.
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