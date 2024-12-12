32-летняя Селена Гомес выходит замуж

Американский рэпер, музыкант и музыкальный продюсер Бенни Бланко сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной – известной певице, актрисе и предпринимательнице Селене Гомес, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно сегодня, 12 декабря 2024 года, из Instagram счастливой невесты, которая показала кольцо с огромным камнем на безымянном пальце. Также Селена опубликовала совместное фото с 36-летним женихом.

"Вечность начинается сейчас", – лаконично подписала снимки Гомес.

Фолловеры, которых у Селены более 422 млн, а также коллеги по цеху до сих пор продолжают поздравлять певицу с радостным событием. Некоторые из них не смогли сдержать слез:

"Мы плачем".

"Милая, поздравляю!"

"Так рада за вас обоих!"

"Боже мой! Поздравляем королеву Селену!"

Отметим, что Селена и Бенни знакомы давно, но об их отношениях стало известно около года назад. Тогда певица впервые опубликовала совместное фото с возлюбленным, и дала понять поклонникам, что больше не одинока.

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