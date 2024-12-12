#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-9°
$
522.91
548.85
5.05
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-9°
$
522.91
548.85
5.05
Культура и шоу-бизнес

Звезду сериала "Половое воспитание" признали виновным в 26 изнасилованиях

Звезду сериала &quot;Полового воспитания&quot; признали виновным в 26 изнасилованиях, фото - Новости Zakon.kz от 13.12.2024 02:47 Фото: кадр из сериала "Половое воспитание"
24-летний Александр Вествуд, сыгравший одну из главных ролей в 17 эпизодах популярного шоу Netflix, предстал перед судом и в феврале 2025 года получит срок, сообщает Zakon.kz.

По информации издания Daily Mail, звезду "Полового воспитания" признали виновным в 26 изнасилованиях.

Звезду сериала "Полового воспитания" признали виновным в 26 изнасилованиях, фото - Новости Zakon.kz от 13.12.2024 02:47

Фото: Instagram/alexander.westwood

О том, что он предстал перед судом, стало известно еще в середине ноября. 24-летнего актера обвинили в 26 сексуальных преступлениях, в том числе против несовершеннолетних.

Во время судебного процесса подтвердилось, что Вествуд использовал свое служебное положение, а именно должность преподавателя актерского мастерства, чтобы издеваться над своими юными учениками.

По данным следствия, Вествуд принуждал подростков читать Шекспира обнаженными на своих уроках. На этом обширный список его прегрешений не заканчивается.

Присяжные пришли к выводу, что сексуализированное насилие было частью "образа жизни" Вествуда. Две 16-летние девочки, которые пришли учиться актерскому мастерству, были "вынуждены разыгрывать самые неподходящие сцены" и систематически подвергались насилию в течение многих лет.

Кроме того, в период с ноября 2020 по сентябрь 2021 года подозреваемый неоднократно насиловал одну из учениц, которая посещала театральную школу в Бирмингеме, рассказывая о секс-сценах в кино.

Манипулятор был признан присяжными виновным в совершении всех 26 сексуальных преступлений против женщин и детей. Приговор ему вынесут в феврале следующего года.

Ранее появилась информация, что еще трое мужчин обвинили P. Diddy в изнасиловании.

Аксинья Титова
Поделиться новостью
Читайте также
Дочь Анджелины Джоли заподозрили в алкоголизме
Культура и шоу-бизнес
06:22, Сегодня
Дочь Анджелины Джоли заподозрили в алкоголизме
Дуэт Алсу с богатейшим азербайджанцем сразил публику
Культура и шоу-бизнес
17:48, 12 декабря 2024
Дуэт Алсу с богатейшим азербайджанцем сразил публику
В США снимут кино по культовому мультфильму Disney
Культура и шоу-бизнес
17:03, 12 декабря 2024
В США снимут кино по культовому мультфильму Disney
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: