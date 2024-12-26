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Культура и шоу-бизнес

Вышел финальный трейлер сериала "Кобра Кай"

Фильм, фото - Новости Zakon.kz от 26.12.2024 08:32 Фото: X/netflix
24 декабря Netflix представил тизер пяти заключительных эпизодов популярного сериала, сообщает Zakon.kz.

В трейлере к финальной части шестого сезона зрителям рассказывают о "моменте, к которому вела история в четыре десятилетия". Согласно описанию, в последних эпизодах Мияги-до и Кобре Кай придется столкнуться со своим прошлым и неопределенным будущим: на ринге и за его пределами.

Сериал рассказывает о взаимоотношениях Джонни и Дэниела спустя годы после выхода "Малыша-каратиста", когда оба управляют конкурирующими додзюцу. Финал "Кобры Кай" станет развязкой сюжета, начавшегося с турнира по карате в фильме "Малыш-каратист" 1984 года.

Все эпизоды выйдут на стриминге 13 февраля.

Еще на днях обзавелось тизером аниме "Человек-бензопила", также стала известна дата выхода мистического триллера "Охотники на призрака". Помимо этого известные актеры появились в трейлере комедийного боевика "Старикан" и составлена подборка новогодних и рождественских фильмов каждому знаку зодиака.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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