Звезду сериала "Полового воспитания" признали виновным в 26 изнасилованиях

24-летний Александр Вествуд, сыгравший одну из главных ролей в 17 эпизодах популярного шоу Netflix, предстал перед судом и в феврале 2025 года получит срок, сообщает Zakon.kz.

По информации издания Daily Mail, звезду "Полового воспитания" признали виновным в 26 изнасилованиях.

Фото: Instagram/alexander.westwood

О том, что он предстал перед судом, стало известно еще в середине ноября. 24-летнего актера обвинили в 26 сексуальных преступлениях, в том числе против несовершеннолетних.

Во время судебного процесса подтвердилось, что Вествуд использовал свое служебное положение, а именно должность преподавателя актерского мастерства, чтобы издеваться над своими юными учениками.

По данным следствия, Вествуд принуждал подростков читать Шекспира обнаженными на своих уроках. На этом обширный список его прегрешений не заканчивается.

Присяжные пришли к выводу, что сексуализированное насилие было частью "образа жизни" Вествуда. Две 16-летние девочки, которые пришли учиться актерскому мастерству, были "вынуждены разыгрывать самые неподходящие сцены" и систематически подвергались насилию в течение многих лет.

Кроме того, в период с ноября 2020 по сентябрь 2021 года подозреваемый неоднократно насиловал одну из учениц, которая посещала театральную школу в Бирмингеме, рассказывая о секс-сценах в кино.

Манипулятор был признан присяжными виновным в совершении всех 26 сексуальных преступлений против женщин и детей. Приговор ему вынесут в феврале следующего года.

Ранее появилась информация, что еще трое мужчин обвинили P. Diddy в изнасиловании.

