Джанабаева сняла шутливый ролик с участием Валерия Меладзе
Фото: Instagram/albinadzhanabaeva
59-летний исполнитель Валерий Меладзе с женой Альбиной Джанабаевой с недавних пор записывают веселые ролики и выкладывают их в Сеть на обозрение общественности. Один из последних семейных вайнов размещен 12 декабря 2024 года, сообщает Zakon.kz.
Согласно сценарию, 45-летняя экс-солистка поп-группы "ВИА Гра" меняет наряды и спрашивает совета у супруга. На каждый следующий образ Меладзе отвечает кратко: "Красиво!". Все это происходит под хит "Красиво", вышедший еще в 1999 году.
"Пожелаем нашим мужчинам терпения", – шутливо подписала Джанабаева.
"Каково это слышать "Красиво!" от самого Валерия Меладзе", – уточняют пользователи.
- Это казахская кровь в Альбине играет, вечно опаздывать и не переживать по этому поводу.
- Как всегда шедевр из всех возможных шедевров.
- Альбина, вечно молодая, красивая, изящная! Валерия любим за песни, они вне времени!
- Правильно, Валерий, цени свою красотку Альбину, – добавили комментаторы.
О том, что супруги начали снимать ролики, сообщалось в сентябре 2024 года. Тогда пара показала поход за покупками в испанском супермаркете.
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