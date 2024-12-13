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Культура и шоу-бизнес

Джанабаева сняла шутливый ролик с участием Валерия Меладзе

Джанабаева сняла шутливый ролик с участием Валерия Меладзе, фото - Новости Zakon.kz от 13.12.2024 17:12 Фото: Instagram/albinadzhanabaeva
59-летний исполнитель Валерий Меладзе с женой Альбиной Джанабаевой с недавних пор записывают веселые ролики и выкладывают их в Сеть на обозрение общественности. Один из последних семейных вайнов размещен 12 декабря 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно сценарию, 45-летняя экс-солистка поп-группы "ВИА Гра" меняет наряды и спрашивает совета у супруга. На каждый следующий образ Меладзе отвечает кратко: "Красиво!". Все это происходит под хит "Красиво", вышедший еще в 1999 году.

"Пожелаем нашим мужчинам терпения", – шутливо подписала Джанабаева.

"Каково это слышать "Красиво!" от самого Валерия Меладзе", – уточняют пользователи.

  • Это казахская кровь в Альбине играет, вечно опаздывать и не переживать по этому поводу.
  • Как всегда шедевр из всех возможных шедевров.
  • Альбина, вечно молодая, красивая, изящная! Валерия любим за песни, они вне времени!
  • Правильно, Валерий, цени свою красотку Альбину, – добавили комментаторы.

О том, что супруги начали снимать ролики, сообщалось в сентябре 2024 года. Тогда пара показала поход за покупками в испанском супермаркете.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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