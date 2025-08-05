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Культура и шоу-бизнес

Альбина Джанабаева сбежала от Валерия Меладзе и покорила соцсети

Валерий Меладзе, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2025 15:37 Фото: wikimedia/Okras
Известные супруги Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева довольно часто записывают развлекательные ролики для многочисленных поклонников. Но на этот раз старания музыкантов оправдались с лихвой. Поддерживая известный тренд, артисты вызвали небывалый восторг у зрителей, сообщает Zakon.kz.

Так, в машине за рулем сидит бывшая солистка поп-группы "ВИА Гра" и слушает популярную композицию Меладзе под названием "Салют, Вера!".

Сидящий на пассажирском сиденье Валерий Меладзе делает жене следующее замечание:

"Выключи уже эту музыку!"

После перед зрителями меняется картина. И уже Меладзе бежит за машиной, а Джанабаева продолжает наслаждаться песней своего супруга, уезжая в неизвестном направлении.

"Никто не может запрещать слушать Валерия Меладзе, даже Валерий Меладзе", – говорится в подписи к юмористическому ролику.
  • Ничто и никто не может встать между женщиной и ее желанием слушать Меладзе. Даже Меладзе.
  • Получается, вы слушаете Валерия Меладзе и одновременно не слушаете его.
  • Наверное, единственный певец, у кого практически все песни хиты. Браво.
  • Жизнь стала настолько прекраснее, когда я наконец-то нашла аккаунт Альбины: восхитительные мужчины, хорошая музыка, минутки уважительного обращения со всеми этими компонентами.
  • Где вы его бросили? Дайте адрес, пожалуйста. Выезжаю.
  • Обожаю людей с чувством юмора.
  • Он, может быть, вам еще и в караоке запрещает петь Меладзе?
  • Переиграла и выиграла. Это шедевр.
  • Валерий, давайте не мешайте наслаждаться песнями! Альбина, к вам вопросов нет.
  • Переиграла и уничтожила. Лучше этот тренд уже никто не снимет!
  • Тренд можно считать закрытым!
  • Он просто сам хотел спеть.
  • Снимите уже фильм!
  • Благо провода не оборвал, а то интернет бы пропал.
  • Правильно! Никому не простительно такое отношение к музыке Меладзе, даже самому Меладзе.
  • Хочешь бежать – я неволить не стану.
  • Все правильно сделала. Будет еще какой-то грузин указывать жене Меладзе!
  • Задача стояла повторить, а не превзойти! – пишут восторженные пользователи после просмотра.

Ранее мы рассказывали, что после выступления поп-дивы Дженнифер Лопес в столице Казахстана уже прошло несколько дней. Однако ее грандиозный музыкальный вечер по-прежнему активно обсуждают в Казнете. Так, депутат маслихата Астаны Сауле Самидин обратила внимание на ее сценические образы.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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