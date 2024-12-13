Да пошло оно ко всем чертям: Кристина Орбакайте выпустила новую песню

Известная российская эстрадная певица и актриса Кристина Орбакайте представила новую песню под названием "Жизнь одна", сообщает Zakon.kz.

Об этом она рассказала 13 декабря на своей странице в Instagram.

"Премьера! "Жизнь одна". Эта песня – рецепт для счастья моего. Спасибо авторам", – написала певица под постом.

Артистка также опубликовала к песне видео, на котором она гуляет по городу.

"Да пошло оно ко всем чертям", – призвала в песне Орбакайте.

Ранее сообщалось, что Кристина Орбакайте поделилась новогодним настроением из Нью-Йорка.