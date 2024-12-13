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Культура и шоу-бизнес

Да пошло оно ко всем чертям: Кристина Орбакайте выпустила новую песню

Да пошло оно ко всем чертям: Кристина Орбакайте выпустила новую песню, фото - Новости Zakon.kz от 13.12.2024 18:48 Фото: Instagram/orbakaite_k
Известная российская эстрадная певица и актриса Кристина Орбакайте представила новую песню под названием "Жизнь одна", сообщает Zakon.kz.

Об этом она рассказала 13 декабря на своей странице в Instagram.

"Премьера! "Жизнь одна". Эта песня – рецепт для счастья моего. Спасибо авторам", – написала певица под постом. 

Артистка также опубликовала к песне видео, на котором она гуляет по городу. 

"Да пошло оно ко всем чертям", – призвала в песне Орбакайте. 

Ранее сообщалось, что Кристина Орбакайте поделилась новогодним настроением из Нью-Йорка. 

Айсулу Омарова
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