Да пошло оно ко всем чертям: Кристина Орбакайте выпустила новую песню
Фото: Instagram/orbakaite_k
Известная российская эстрадная певица и актриса Кристина Орбакайте представила новую песню под названием "Жизнь одна", сообщает Zakon.kz.
Об этом она рассказала 13 декабря на своей странице в Instagram.
"Премьера! "Жизнь одна". Эта песня – рецепт для счастья моего. Спасибо авторам", – написала певица под постом.
Артистка также опубликовала к песне видео, на котором она гуляет по городу.
"Да пошло оно ко всем чертям", – призвала в песне Орбакайте.
Ранее сообщалось, что Кристина Орбакайте поделилась новогодним настроением из Нью-Йорка.
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