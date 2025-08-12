Мадонна попросила Папу Римского посетить сектор Газа

11 августа на своей странице в Х, американская певица Мадонна обратилась с призывом к духовному лидеру католической церкви и главе государства Ватикан Папе Льву XIV посетить сектор Газа, сообщает Zakon.kz.

Таким образом певица решила привлечь внимание общественности к гуманитарному кризису, с которым сталкиваются дети в секторе Газа. Певица выразила уверенность в том, что никто не сможет воспрепятствовать визиту Папы в сектор Газа.

"Пожалуйста, отправляйтесь в Газу, пока еще есть время, и принесите свой свет детям. Как мать, я не в силах смотреть на их страдания. Дети всего мира – это наши дети, они принадлежат каждому из нас", – отметила Мадонна.

Politics Cannot affect Change.

Only consciousness Can. Therefore I am Reaching out to a Man of God.



Today is my Son Rocco’s birthday.

I feel the best gift I can give to him as a Mother – is to ask everyone to do what they can to help save the innocent children caught in the… pic.twitter.com/y2B3BsXAMt — Madonna (@Madonna) August 11, 2025

Она обратила внимание на детей, оказавшихся под израильской осадой в секторе Газа.

"Гуманитарные коридоры должны быть полностью открыты, чтобы спасти невинных детей. Время истекает, пожалуйста, дайте слово, что вы отправитесь туда", – говорится в публикации.

Певица особо подчеркнула, что не обвиняет никакую из сторон и не поддерживает чью-либо позицию в "конфликте".

"Страдают все. Моя единственная цель – сделать так, чтобы эти дети не умирали от голода", – подытожила певица.

Недавно женщины и девушки-подростки рассказали, что вынуждены переживать менструальный цикл без доступа к мылу и воде в Газе.