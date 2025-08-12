#АЭС в Казахстане
Мир

Мадонна попросила Папу Римского посетить сектор Газа

Мадонна обратилась к Папе Римскому из-за детей в секторе Газа, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2025 03:05 Фото: Х/Madonna
11 августа на своей странице в Х, американская певица Мадонна обратилась с призывом к духовному лидеру католической церкви и главе государства Ватикан Папе Льву XIV посетить сектор Газа, сообщает Zakon.kz.

Таким образом певица решила привлечь внимание общественности к гуманитарному кризису, с которым сталкиваются дети в секторе Газа. Певица выразила уверенность в том, что никто не сможет воспрепятствовать визиту Папы в сектор Газа.

"Пожалуйста, отправляйтесь в Газу, пока еще есть время, и принесите свой свет детям. Как мать, я не в силах смотреть на их страдания. Дети всего мира – это наши дети, они принадлежат каждому из нас", – отметила Мадонна.

Она обратила внимание на детей, оказавшихся под израильской осадой в секторе Газа.

"Гуманитарные коридоры должны быть полностью открыты, чтобы спасти невинных детей. Время истекает, пожалуйста, дайте слово, что вы отправитесь туда", – говорится в публикации.

Певица особо подчеркнула, что не обвиняет никакую из сторон и не поддерживает чью-либо позицию в "конфликте".

"Страдают все. Моя единственная цель – сделать так, чтобы эти дети не умирали от голода", – подытожила певица.

Недавно женщины и девушки-подростки рассказали, что вынуждены переживать менструальный цикл без доступа к мылу и воде в Газе.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Американец отловил рекордное количество питонов, получив более 2,5 млн тенге
Мир
01:21, 13 августа 2025
Американец отловил рекордное количество питонов, получив более 2,5 млн тенге
На Солнце возобновились выбросы гигантских протуберанцев
Мир
21:25, 12 августа 2025
На Солнце возобновились выбросы гигантских протуберанцев
Медведь вышел из леса, чтобы искупаться в бассейне во дворе у американцев
Мир
20:50, 12 августа 2025
Медведь вышел из леса, чтобы искупаться в бассейне во дворе у американцев
