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Культура и шоу-бизнес

Огромные флаги Казахстана появились на зданиях Астаны

флаги Казахстана появились на зданиях Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 15.12.2024 18:25 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеев
В честь Дня Независимости в Астане украсили центральные улицы изображением флага Казахстана на LED экранах фасадов зданий и колесе обозрения, сообщает Zakon.kz.

Всего в столице запланировано более 50 праздничных мероприятий: концерты, выставки, конкурсы, спортивные турниры и др.

Ранее сообщалось, что алматинцев поздравили с Днем Независимости РК иллюминацией на "Кок-Тобе".

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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