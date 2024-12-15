Огромные флаги Казахстана появились на зданиях Астаны

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеев

В честь Дня Независимости в Астане украсили центральные улицы изображением флага Казахстана на LED экранах фасадов зданий и колесе обозрения, сообщает Zakon.kz.

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