"Только не развод": Мадина Садвакасова заявила об изменениях в жизни
Фото: Instagram/sadvakasovamadina
Известная казахстанская поп-исполнительница Мадина Садвакасова сегодня, 30 сентября 2024 года, заинтриговала подписчиков в Instagram, сообщает Zakon.kz.
45-летняя артистка опубликовала несколько снимков, под которыми оставила загадочную подпись.
"Оставляю печаль в сердце в этом сентябре... В моей жизни происходят изменения. Когда придет время, обязательно поделюсь с вами", – написала Мадина Садвакасова.
Если одни подписчики начали успокаивать певицу, то другие закидали ее комплиментами:
- "Все будет хорошо".
- "Только не развод, пожалуйста".
- "Вы выглядите моложе своих лет!"
- "У нее потрясающий голос, мне так нравится".
- "Желаю вновь стать матерью в следующем сентябре".
- "Быть в таком возрасте такой красивой без единой пластики – огонь".
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