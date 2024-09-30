"Только не развод": Мадина Садвакасова заявила об изменениях в жизни

Известная казахстанская поп-исполнительница Мадина Садвакасова сегодня, 30 сентября 2024 года, заинтриговала подписчиков в Instagram, сообщает Zakon.kz.

45-летняя артистка опубликовала несколько снимков, под которыми оставила загадочную подпись.

"Оставляю печаль в сердце в этом сентябре... В моей жизни происходят изменения. Когда придет время, обязательно поделюсь с вами", – написала Мадина Садвакасова.

Если одни подписчики начали успокаивать певицу, то другие закидали ее комплиментами:

"Все будет хорошо".

"Только не развод, пожалуйста".

"Вы выглядите моложе своих лет!"

"У нее потрясающий голос, мне так нравится".

"Желаю вновь стать матерью в следующем сентябре".

"Быть в таком возрасте такой красивой без единой пластики – огонь".

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