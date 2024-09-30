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"Только не развод": Мадина Садвакасова заявила об изменениях в жизни

&quot;Только не развод&quot;: Мадина Садвакасова заявила об изменениях в жизни, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2024 18:01 Фото: Instagram/sadvakasovamadina
Известная казахстанская поп-исполнительница Мадина Садвакасова сегодня, 30 сентября 2024 года, заинтриговала подписчиков в Instagram, сообщает Zakon.kz.

45-летняя артистка опубликовала несколько снимков, под которыми оставила загадочную подпись.

"Оставляю печаль в сердце в этом сентябре... В моей жизни происходят изменения. Когда придет время, обязательно поделюсь с вами", – написала Мадина Садвакасова.

Если одни подписчики начали успокаивать певицу, то другие закидали ее комплиментами:

  • "Все будет хорошо".
  • "Только не развод, пожалуйста".
  • "Вы выглядите моложе своих лет!"
  • "У нее потрясающий голос, мне так нравится".
  • "Желаю вновь стать матерью в следующем сентябре".
  • "Быть в таком возрасте такой красивой без единой пластики – огонь".

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