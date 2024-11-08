Мадина Садвакасова получила визу в США

Сегодня, 8 ноября 2024 года, популярная казахстанская поп-исполнительница Мадина Садвакасова поделилась с поклонниками несказанно радостной новостью. Счастливая артистка заявила, что получила визу в США на 10 лет, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий видеоролик 45-летняя певица опубликовала в своем Instagram. В нем она показала сначала посольство, у которого собралась толпа, желающая получить визу в Соединенные Штаты Америки. Затем она рассказала, что успешно прошла собеседование, и что через пару дней она получит долгожданную печать.

Среди собравшихся у посольства нашлись и поклонники Садвакасовой, которые попросили ее с ними сфотографироваться. Счастливая Мадина не отказалась, а также пожелала им удачи в получении долгожданной визы в Штаты.

Через пару дней артистка пришла за заграничным паспортом и похвасталась визой, которую, по словам Садвакасовой, теперь нужно получить ее мужу и сыну.

"Виза в Америку на 10 лет! Поздравляю себя! Теперь нужно получить Ануару и Олжасу. И, Америка, привет!... А для чего мне нужна виза в Америку, я потом расскажу. Вам будет интересно", – заявила Мадина.

Поклонники артистки несказанно были рады за своего кумира и закидали ее поздравлениями:

"Ура!"

"Поздравляю!"

"Счастливого пути".

"Едет, чтобы поработать!"

"Где бы вы не были, желаю вам удачного пути".

"Поздравляю! Желаю всегда открытой дороги".

"Пусть и у нас получится получить визу в США на 10 лет!"

"Классно! Мы тоже когда-то стояли у этих дверей и получили визу".

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