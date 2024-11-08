Мадина Садвакасова получила визу в США
Соответствующий видеоролик 45-летняя певица опубликовала в своем Instagram. В нем она показала сначала посольство, у которого собралась толпа, желающая получить визу в Соединенные Штаты Америки. Затем она рассказала, что успешно прошла собеседование, и что через пару дней она получит долгожданную печать.
Среди собравшихся у посольства нашлись и поклонники Садвакасовой, которые попросили ее с ними сфотографироваться. Счастливая Мадина не отказалась, а также пожелала им удачи в получении долгожданной визы в Штаты.
Через пару дней артистка пришла за заграничным паспортом и похвасталась визой, которую, по словам Садвакасовой, теперь нужно получить ее мужу и сыну.
"Виза в Америку на 10 лет! Поздравляю себя! Теперь нужно получить Ануару и Олжасу. И, Америка, привет!... А для чего мне нужна виза в Америку, я потом расскажу. Вам будет интересно", – заявила Мадина.
Поклонники артистки несказанно были рады за своего кумира и закидали ее поздравлениями:
- "Ура!"
- "Поздравляю!"
- "Счастливого пути".
- "Едет, чтобы поработать!"
- "Где бы вы не были, желаю вам удачного пути".
- "Поздравляю! Желаю всегда открытой дороги".
- "Пусть и у нас получится получить визу в США на 10 лет!"
- "Классно! Мы тоже когда-то стояли у этих дверей и получили визу".
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