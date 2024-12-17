Анна Седокова попала в больницу после смерти бывшего мужа

Российская певица Анна Седокова оказалась в больнице из-за нервного срыва после трагической смерти бывшего мужа Яниса Тиммы, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости", на кадрах видео певица лежит под капельницей и плачет. Комментарии в Instagram Седоковой закрыты из-за пользователей, которые обвиняют девушку в смерти баскетболиста.

"Анну госпитализировали в больницу по рекомендации невролога из-за плохого самочувствия", – рассказала "Осторожно, новости" PR-директор Седоковой.

Бывшего мужа российской певицы Анны Седоковой латвийского баскетболиста Яниса Тимму нашли мертвым в Москве. Спортсмен скончался на 33-м году жизни предположительно от асфиксии.

Позже Анна Седокова отреагировала на смерть бывшего мужа. Певица со слезами попросила уважать ее личную жизнь ради ребенка, подчеркнув, что последние годы были для нее сложными.