Анна Седокова отреагировала на неожиданную смерть бывшего мужа

Российская певица Анна Седокова отреагировала на смерть Яниса Тиммы, с которым недавно развелась, сообщает Zakon.kz.

Видео она опубликовала 17 декабря в своем Instagram.

"Я всю жизнь не понимала, как люди, у которых происходит такое в жизни, могут записывать сторис. Но сейчас я вас очень сильно прошу. Пожалуйста. У меня ребенок, он маленький, он ничего не должен знать. Вы не представляете, в каком я аду жила в последние годы. Я должна просто спасти своего ребенка от этой информации..." – сказала певица.

Утром 17 декабря стало известно о смерти бывшего мужа Седоковой Яниса Тиммы. Баскетболиста нашли между первым и вторым этажом в гостинице (по другим источникам – хостеле) в Москве. По предварительной информации, причина смерти – асфиксия.

Седокова и Тимма начали встречаться летом 2019 года. Об их свадьбе стало известно в июле 2020 года. В сентябре того же года певица и баскетболист поженились. У певицы это был третий брак. В декабре 2024-го стало известно об их разводе. Совместных детей у них нет.

У Анны Седоковой трое детей от разных мужчин: две старших дочки и сын, которого она родила в 2017 году.