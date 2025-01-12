Анна Седокова готова вернуться на сцену после смерти Яниса Тиммы

Российская певица Анна Седокова объявила о возвращении на сцену после трагической смерти экс-мужа, латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 12 января Starhit, певица вновь начала принимать заказы на выступления на частных и публичных мероприятиях. Гонорар за 40-минутное шоу составит 1,5 млн рублей (7,7 млн тенге), а при безналичном расчете будет взиматься дополнительная комиссия в размере 10%.



Одним из обязательных условий райдера является обеспечение личной охраны на весь период пребывания в городе, где запланировано выступление. Организаторы также обязаны предоставить профессионального визажиста и парикмахера. За нарушение условий райдера предусмотрен штраф до 150 тысяч рублей, а при серьезных нарушениях певица оставляет за собой право отказаться от выступления.

Среди требований для гримерки — наличие нескольких бутылок элитного алкоголя, включая шампанское Moët & Chandon, коньяк Hennessy (0,5 л) и виски Macallan (0,5 л), которые можно заменить на аналоги того же уровня. Любая реклама мероприятий с участием Анны Седоковой, а также список артистов, выступающих вместе с ней, должны быть предварительно согласованы с менеджером певицы. Видео- и фотосъемка выступлений также требует отдельного согласования.

Особый пункт райдера включает наличие в гримерке портрета Юрия Лозы и плоского глобуса. Однако за их отсутствие штрафные санкции не предусмотрены. По словам представителей артистки, она всегда берет с собой личный портрет Лозы, а этот необычный пункт скорее служит проверкой организаторов на внимательность.

Ранее сестра латвийского баскетболиста Яниса Тиммы рассказала, оплатила ли Анна Седокова похороны экс-супруга.