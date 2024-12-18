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Культура и шоу-бизнес

Астерикс и Обеликс разносят римлян в мультике "Поединок вождей"

Мультфильм, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2024 05:45 Фото: netflix
16 декабря Netflix показал тизер нового мультсериала про Астерикса и Обеликса, сообщает Zakon.kz.

Адаптация комикса "Поединок вождей" ожидается на стриминговой платформе в 2025 году. Скорее всего, где‑то в начале года.

По сюжету сериала Юлий Цезарь, могучий лидер Римской империи, борется за контроль над всей Европой, однако его планам мешают Астерикс, Обеликс и жители небольшой галльской деревушки. Выпив волшебного зелья, они с легкостью одерживают победу над его легионами.

Тогда император поручает выкрасть друида Панорамикса, создателя варева. Герои бросаются в погоню, но операция по спасению оборачивается амнезией для волшебника. Тем временем галлов зовут на схватку военачальников в Рим, и Астериксу предстоит защищать честь деревни без магических способностей.

Недавно Disney опубликовал трейлер фильма "Белоснежка", также вышел трейлер аниме "Ночь живых кошаков".

Фото Алия Абди
Алия Абди
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