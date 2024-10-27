Мультсериал о Ларе Крофт получит продолжение

Netflix продлил на второй сезон мультсериал "Расхитительница гробниц: Легенда о Ларе Крофт", сообщает Zakon.kz.

Новостью Netflix поделился 25 октября на своей странице в Х. Согласно синопсису продолжения, искательница приключений Лара Крофт объединит свои усилия с лучшей подругой Сэм, чтобы вернуть украденные африканские маски Ориша.

Фото: X/David65314922

Так главная героиня отправится в новое захватывающее приключение по всему миру, углубляясь в тайны истории Ориша и уклоняясь от махинаций опасного и загадочного миллиардера, который хочет заполучить маски себе.

"Лара обнаружит, что эти реликвии содержат темные секреты и силу, которая не поддается логике. Сила, которая на самом деле может быть божественной", – говорится в описании к будущему фильму.

Днями ранее Netflix показал новый трейлер второго и финального сезона популярного мультсериала "Аркейн".