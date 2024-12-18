Джеки Чан снялся в фильме "Каратэ-пацан"
Фото: Instagram/jackiechan
17 декабря Sony Pictures опубликовала первый трейлер нового фильма с участием Джеки Чана и Ральфа Маккьо, сообщает Zakon.kz.
Ранее звезды не появлялись вместе на экране. По сюжету мистер Хан и Дэниел ЛаРуссо объединяют силы, чтобы помочь пекинскому подростку выиграть турнир по боевым искусствам. Маккьо вновь сыграет чемпиона по карате Дэниела ЛаРуссо, а Чан предстанет в образе мастера кунг-фу мистера Хана.
Лента выйдет в мировой прокат 30 мая 2025 года.
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