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Культура и шоу-бизнес

Джеки Чан снялся в фильме "Каратэ-пацан"

Фильм, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2024 08:55 Фото: Instagram/jackiechan
17 декабря Sony Pictures опубликовала первый трейлер нового фильма с участием Джеки Чана и Ральфа Маккьо, сообщает Zakon.kz.

Ранее звезды не появлялись вместе на экране. По сюжету мистер Хан и Дэниел ЛаРуссо объединяют силы, чтобы помочь пекинскому подростку выиграть турнир по боевым искусствам. Маккьо вновь сыграет чемпиона по карате Дэниела ЛаРуссо, а Чан предстанет в образе мастера кунг-фу мистера Хана.

Лента выйдет в мировой прокат 30 мая 2025 года.

А Астерикс и Обеликс уже разносят римлян и Цезаря в тизере "Поединка вождей".

Фото Алия Абди
Алия Абди
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