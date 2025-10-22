Джеки Чан выбрал режиссера фильма, съемки которого пройдут в Казахстане

Определился режиссер нового фильма "Доспехи Бога: Ультиматум" с Джеки Чаном в главной роли, сообщает Zakon.kz.

Как передает медиакомпания Salem Entertainment на своей странице в Instagram, Джеки Чан лично выбрал каскадера, постановщика боевых сцен и режиссера. Им стал Роберт Кун.

Роберт Кун – один из казахстанских кинематографистов, которые работают с известными зарубежными проектами. Он ставил экшен-сцены для Disney, Paramount, Universal, 20th Century Fox.

Также казахстанец участвовал в создании фильмов "Майор Гром: Игра", "Особо опасен", "Он – дракон", "Президент Линкольн: Охотник на вампиров" и многих других.

Съемки продолжения культовой франшизы начнутся весной 2026 года.

