#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
538.56
625.65
6.62
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
538.56
625.65
6.62
Культура и шоу-бизнес

Джеки Чан выбрал режиссера фильма, съемки которого пройдут в Казахстане

Роберт Кун станет режиссером фильма для Джеки Чана, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2025 08:15 Фото: Instagram/robertkun
Определился режиссер нового фильма "Доспехи Бога: Ультиматум" с Джеки Чаном в главной роли, сообщает Zakon.kz.

Как передает медиакомпания Salem Entertainment на своей странице в Instagram, Джеки Чан лично выбрал каскадера, постановщика боевых сцен и режиссера. Им стал Роберт Кун.

Роберт Кун – один из казахстанских кинематографистов, которые работают с известными зарубежными проектами. Он ставил экшен-сцены для Disney, Paramount, Universal, 20th Century Fox.

Также казахстанец участвовал в создании фильмов "Майор Гром: Игра", "Особо опасен", "Он – дракон", "Президент Линкольн: Охотник на вампиров" и многих других.

Съемки продолжения культовой франшизы начнутся весной 2026 года.

Тем временем фанаты казахстанского певца Димаша Кудайбергена в Испании запустили уличную рекламную кампанию в честь его предстоящего концерта в Барселоне.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Джеки Чан снялся в фильме "Каратэ-пацан"
08:55, 18 декабря 2024
Джеки Чан снялся в фильме "Каратэ-пацан"
70-летний Джеки Чан завершил съемки нового фильма
17:18, 27 января 2025
70-летний Джеки Чан завершил съемки нового фильма
Димаш Кудайберген спел песню для фильма Джеки Чана
08:02, 13 июля 2024
Димаш Кудайберген спел песню для фильма Джеки Чана
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: