43-летняя супермодель Адриана Лима второй раз вышла замуж

Бразильская супермодель, наиболее известная как одна из ангелов Victoria's Secret, Адриана Лима известила подписчиков о важном событии. Как оказалось, Лима, которую называют одной из самых красивых женщин планеты, вышла замуж за своего возлюбленного Андре Леммерса, сообщает Zakon.kz.

Андриана Лима показала на странице в Instagram обручальные кольца в пустыне Абу-Даби.

"Официально миссис Лима Леммерс, также известная как Лаймерс", – заявила она.

Фото: Instagram/stories/adrianalima

Подробности торжества она предпочла оставить в секрете.

В 2009-2016 годах Лима была замужем за баскетболистом Марко Яричем. У бывших супругов есть две дочери. C 2021 года состоит в отношениях с Андре Леммерсом. 29 августа 2022 года у пары родился сын Сайан Лима Леммерс.

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