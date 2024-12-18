43-летняя супермодель Адриана Лима второй раз вышла замуж
Фото: Instagram/adrianalima
Бразильская супермодель, наиболее известная как одна из ангелов Victoria's Secret, Адриана Лима известила подписчиков о важном событии. Как оказалось, Лима, которую называют одной из самых красивых женщин планеты, вышла замуж за своего возлюбленного Андре Леммерса, сообщает Zakon.kz.
Андриана Лима показала на странице в Instagram обручальные кольца в пустыне Абу-Даби.
"Официально миссис Лима Леммерс, также известная как Лаймерс", – заявила она.
Фото: Instagram/stories/adrianalima
Подробности торжества она предпочла оставить в секрете.
В 2009-2016 годах Лима была замужем за баскетболистом Марко Яричем. У бывших супругов есть две дочери. C 2021 года состоит в отношениях с Андре Леммерсом. 29 августа 2022 года у пары родился сын Сайан Лима Леммерс.
Ранее сообщалось, что легендарный американский актер Арнольд Шварценеггер, известный всем как терминатор, вернулся к съемкам. На этот раз директор по экшену студии Netflix примерил на себя роль Санта-Клауса в новой рождественской комедии "Человек с мешком".
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