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Культура и шоу-бизнес

43-летняя супермодель Адриана Лима второй раз вышла замуж

43-летняя супермодель Адриана Лима второй раз вышла замуж, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2024 18:00 Фото: Instagram/adrianalima
Бразильская супермодель, наиболее известная как одна из ангелов Victoria's Secret, Адриана Лима известила подписчиков о важном событии. Как оказалось, Лима, которую называют одной из самых красивых женщин планеты, вышла замуж за своего возлюбленного Андре Леммерса, сообщает Zakon.kz.

Андриана Лима показала на странице в Instagram обручальные кольца в пустыне Абу-Даби.

"Официально миссис Лима Леммерс, также известная как Лаймерс", – заявила она.
43-летняя Адриана Лима вышла замуж, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2024 18:00

Фото: Instagram/stories/adrianalima

Подробности торжества она предпочла оставить в секрете.

В 2009-2016 годах Лима была замужем за баскетболистом Марко Яричем. У бывших супругов есть две дочери. C 2021 года состоит в отношениях с Андре Леммерсом. 29 августа 2022 года у пары родился сын Сайан Лима Леммерс.

Ранее сообщалось, что легендарный американский актер Арнольд Шварценеггер, известный всем как терминатор, вернулся к съемкам. На этот раз директор по экшену студии Netflix примерил на себя роль Санта-Клауса в новой рождественской комедии "Человек с мешком".

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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