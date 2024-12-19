"Взрослая" дочь Леры Кудрявцевой заставила маму расплакаться

Известная российская теле- и радиоведущая, актриса и певица Лера Кудрявцева в очередной раз похвасталась успехами своей единственной дочери Марии, сообщает Zakon.kz.

53-летная телеведущая опубликовала в Instagram несколько видео с концерта, на котором выступала ее наследница.

"Моя сладкая булочка. Это был самый потрясающий, восхитительный концерт. Ну, конечно, слезы на глазах, когда видишь свою вишенку уже такую взрослую. Просто безусловная любовь. Машенька играла Настю в сказке "12 месяцев", – написала Кудрявцева под роликами 19 декабря 2024 года.

Но реакция подписчиков Леры выдалась неоднозначной. Если одни не увидели радости в глазах детей, то другие просто завалили комплиментами шестилетнюю Марию:

"Ей так идет, не могу".

"Радости я не увидела".

"Такие сказочные дети".

"Такая красивая девочка".

"Какая уже большая, кажется вот только была малышка".

"Какая умница. Такая милая девочка. Произношение хорошее".

"Умничка! Здоровья, успехов, счастья! Лерочка, у вас прекрасная девочка!"

"В наше время детям обязательно нужно знать иностранные языки, везде пригодится!"

"Детки совсем не улыбаются, нет праздника у них в душе! Поэтому нет умиления! Дети очень красивые, но глазки не горят!"

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9 декабря 2024 года Лера Кудрявцева показала письмо, которое ее шестилетняя дочь Мария написала Деду Морозу. Прочитав его, телеведущая призналась, что пока не знает, как исполнить мечту наследницы.