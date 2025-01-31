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Культура и шоу-бизнес

53-летняя Лера Кудрявцева изменила прическу и сорвала шквал комплиментов

53-летняя Лера Кудрявцева изменила прическу и сорвала шквал комплиментов, фото - Новости Zakon.kz от 31.01.2025 15:04 Фото: Instagram/leratv
Известная российская телеведущая, актриса и певица Лера Кудрявцева порадовала подписчиков в Instagram фотографией, где показала новую прическу, сообщает Zakon.kz.

Снимок 53-летняя знаменитость опубликовала 29 января 2025 года.

"Эксперимент с прической. Что-то хочется поменять, не знаю что. Как думаете? Нарастить длинные? Подстричься покороче?" – обратилась Лера к подписчикам.

На публикацию отреагировала главная сваха России Лариса Гузеева, которая написала: "Куколка".

А реакция фолловеров Кудрявцевой выдалась неоднозначной: если одни были очарованы новой прической и завалили телеведущую комплиментами, то другие попросили вернуть каре:

  • "Оставить как было".
  • "Очень красиво! Короче не надо".
  • "Свеженькая кудряшка! Очень классно".
  • "Конечно, каре "как у Леры Кудрявцевой".
  • "Кудри очень освежают, совсем девчонка. Просто супер".
  • "Непривычно вас видеть с такой прической. Каре лучше".
  • "Прекрасна во всех прическах и образах! Красавица! Вечно молода и бодра!"

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Ранее сообщалось, что Лера Кудрявцева отправилась в Дубай с детьми и молодым мужем.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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