53-летняя Лера Кудрявцева изменила прическу и сорвала шквал комплиментов

Известная российская телеведущая, актриса и певица Лера Кудрявцева порадовала подписчиков в Instagram фотографией, где показала новую прическу, сообщает Zakon.kz.

Снимок 53-летняя знаменитость опубликовала 29 января 2025 года.

"Эксперимент с прической. Что-то хочется поменять, не знаю что. Как думаете? Нарастить длинные? Подстричься покороче?" – обратилась Лера к подписчикам.

На публикацию отреагировала главная сваха России Лариса Гузеева, которая написала: "Куколка".

А реакция фолловеров Кудрявцевой выдалась неоднозначной: если одни были очарованы новой прической и завалили телеведущую комплиментами, то другие попросили вернуть каре:

"Оставить как было".

"Очень красиво! Короче не надо".

"Свеженькая кудряшка! Очень классно".

"Конечно, каре "как у Леры Кудрявцевой".

"Кудри очень освежают, совсем девчонка. Просто супер".

"Непривычно вас видеть с такой прической. Каре лучше".

"Прекрасна во всех прическах и образах! Красавица! Вечно молода и бодра!"

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Ранее сообщалось, что Лера Кудрявцева отправилась в Дубай с детьми и молодым мужем.