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Культура и шоу-бизнес

Вышел тизер киноадаптации популярного мультфильма

Мультфильм, фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2024 03:30 Фото: Instagram/disneystudios
На YouTube-канале Disney появился новый тизер лайв-адаптации мультфильма "Лило и Стич", сообщает Zakon.kz.

В коротком ролике показали обитателей диких равнин – жирафов и зебр, а также Стича, которого, подобно Симбе, поднимают на руках. Только в данном случае действие происходит на пляже.

Режиссером фильма стал номинант "Оскара" Дин Флейшер-Кэмп, известный по мультику "Марсель, ракушка в ботинках". Лило в картине играет Сидни Элизабет Агудонг, известная по роли в сериале Netflix "У меня на районе". Картина выйдет в зарубежный прокат 23 мая 2025 года.

Также стало известно и о других мультипликационных новинках. Например, 16 декабря на YouTube вышла пилотная серия веб-мультсериала "Диванный аналитик", Астерикс и Обеликс разносят римлян в мультике "Поединок вождей", также вышел трейлер аниме "Ночь живых кошаков".

Фото Алия Абди
Алия Абди
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