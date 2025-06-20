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Культура и шоу-бизнес

"Уэнсдэй": вышел тизер второго сезона

Появился тизер второго сезона сериала &quot;Уэнсдэй&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2025 06:16 Фото: Facebook/Jenna0rtega
18 июня на YouTube-канале Netflix появился тизер второго сезона сериала "Уэнсдэй", сообщает Zakon.kz.

В ролике Стив Бушеми предстал в образе нового директора академии "Невермор" Барта Дорта. Он пригласил зрителей на экскурсию по школе и пообещал "исправить все ошибки" предыдущей главы учебного заведения Лариссы Уимс.

"В этом году я верну "Невермор" его прежнюю славу, пополнив наши ряды новой партией энергичных молодых изгоев", – заявил Дорт.

Студенты академии Бьянка и Энид отметили, что каждый сможет быть собой в школе.

"Даже если ваша личность напоминает скрежет ногтями по классной доске", – язвительно добавила Уэнсдэй.

Ее роль во втором сезоне шоу по-прежнему исполняет Дженна Ортега.

Первая часть сериала выйдет на стриминговом сервисе 6 августа, вторая – 3 сентября.

Сериал "Уэнсдэй" вышел на стрим-сервисе осенью 2022 года. Он рассказал о взрослении дочери Мартиши и Гомеса Аддамс – персонажей культового комикса Чарльза Аддамса, появившихся впервые в 1938 году. Шоу стало хитом. В начале 2023 года сериал продлили на второй сезон, а в октябре 2024 года – на третий.

25 июня, в годовщину смерти Майкла Джексона, в Нэшвилле выступит его дочь Пэрис. Также в США появятся карусели в стиле "Уэнсдэй".

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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