21-летняя дочь Баян Алагузовой сделала себе лучший подарок на день рождения
Именинница опубликовала несколько снимков из Лонг-Бич (город в Калифорнии, США), под которыми заявила:
"Сегодня, в день своего рождения, я закончила университет! Случайная неслучайность, два праздника в мой самый любимый день в году. И потенциально лучший подарок, который я могла себе сделать".
На публикацию уже отреагировала звездная мама, а также отец.
Фото: Instagram/aiaru_bb
Вместе с тем с днем рождения и получением диплома Айару поздравила ее старшая сестра Айсауле.
Фото: Instagram/aissaulebakytbek
"С днем рождения, моя кровинушка. Я люблю тебя! Как же чудесно, что мы есть друг у друга!... Крошка теперь не крошка, а дипломированный специалист. Закончила универ раньше времени, в день своего 21-летия", – написала Айсауле Бакытбек-Кайдарова.
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