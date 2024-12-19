21-летняя дочь Баян Алагузовой сделала себе лучший подарок на день рождения

Сегодня, 19 декабря 2024 года, средняя дочь известного казахстанского продюсера Баян Алагузовой принимает поздравления с 21-летием. В своем Instagram Айару Бакытбек посвятила этому пост, под которым рассказала про подарок, который сделала себе, сообщает Zakon.kz.

Именинница опубликовала несколько снимков из Лонг-Бич (город в Калифорнии, США), под которыми заявила:

"Сегодня, в день своего рождения, я закончила университет! Случайная неслучайность, два праздника в мой самый любимый день в году. И потенциально лучший подарок, который я могла себе сделать".

На публикацию уже отреагировала звездная мама, а также отец.

Фото: Instagram/aiaru_bb

Вместе с тем с днем рождения и получением диплома Айару поздравила ее старшая сестра Айсауле.

Фото: Instagram/aissaulebakytbek

"С днем рождения, моя кровинушка. Я люблю тебя! Как же чудесно, что мы есть друг у друга!... Крошка теперь не крошка, а дипломированный специалист. Закончила универ раньше времени, в день своего 21-летия", – написала Айсауле Бакытбек-Кайдарова.

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