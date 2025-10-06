"Скажите работнице выполнять свою работу": дочь Алагузовой возмутила ситуация в аэропорту Астаны

Дочь известного казахстанского продюсера Баян Алагузовой рассказала о ситуации в аэропорту, которая возмутила ее. На обращение Айару Бакытбек уже отреагировали, сообщает Zakon.kz.

21-летняя Айару уточнила, что инцидент произошел в аэропорту Астаны.

Фото: Instagram/aiaru_bb

"Проверяющие на этом контроле безопасности прямо на месте мне говорят: "Девушки проходят справа, мальчики слева". Потому что, видите ли, справа имеет контакт с телом пассажира в случае дополнительной проверки девушка, а слева мужчина. Я спрашиваю, а какая разница, вы же на работе? К чему эти правила "приличия", когда это абсолютно стандартная процедура? Официальных вывесок по разделению полос на женщин и мужчин нет, при этом самопровозглашенное работницей правило есть. Ну вы определитесь. Либо вывешивайте вывески, либо скажите работнице выполнять свою работу по назначению без распространения личных взглядов там, где им не место", – написала Бакытбек в Stories 6 октября 2025 года.

Как напомнила руководитель PR-службы столичного аэропорта Науат Айтуганова, в данный период идет ремонт взлетно-посадочной полосы, поэтому с 10:00 до 18:00 прием самолетов временно приостановлен.

"Расписание рейсов стало плотнее, и в утреннее и вечернее время пассажиропоток значительно увеличивается. Чтобы ускорить прохождение досмотра и избежать скоплений, службы безопасности оптимизировали процесс и временно разделили поток пассажиров по зонам". Науат Айтуганова

По ее словам, "это не разделение людей по полу, а организационная мера, помогающая поддерживать порядок и скорость обслуживания".

"При этом международные стандарты предусматривают: ручной досмотр всегда проводит сотрудник того же пола, что и пассажир. Это норма, основанная на принципах профессиональной этики и уважения к личным границам". Науат Айтуганова

