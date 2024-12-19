Баян Алагузова трогательно поздравила с днем рождения свою дочь

Ночью 19 декабря известный казахстанский продюсер Баян Алагузова поздравила свою дочь Айару Бакытбек с днем рождения. Девушке исполнилось 20 лет, сообщает Zakon.kz.

Радостным событием знаменитость поделилась на своей странице в Instagram.

"Сениська моя! С днем рождения тебя! Моя красавица, умница, гордость моя, счастье мое! Будь счастлива! Очень счастлива!". Казахстанский продюсер Баян Алагузова

Подписчики звезды подхватили поздравления:

С днем рождения тебя, Айару! Счастья тебе много-много.

Поздравляю вашу красотку! Всего наилучшего.

Поздравляю! Будь всегда здорова и счастлива Аяру!

Ранее казахстанская журналистка и телеведущая Динара Сатжан призналась в любви к своим подругам – Баян Алагузовой и Аиде Кауменовой.

