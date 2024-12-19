#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
522.63
548.66
5.07
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
522.63
548.66
5.07
Культура и шоу-бизнес

Баян Алагузова трогательно поздравила с днем рождения свою дочь

Баян Алагузова трогательно поздравила с днем рождения свою дочь, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2024 07:42 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Ночью 19 декабря известный казахстанский продюсер Баян Алагузова поздравила свою дочь Айару Бакытбек с днем рождения. Девушке исполнилось 20 лет, сообщает Zakon.kz.

Радостным событием знаменитость поделилась на своей странице в Instagram.

"Сениська моя! С днем рождения тебя! Моя красавица, умница, гордость моя, счастье мое! Будь счастлива! Очень счастлива!".Казахстанский продюсер Баян Алагузова

Подписчики звезды подхватили поздравления:

  • С днем рождения тебя, Айару! Счастья тебе много-много.
  • Поздравляю вашу красотку! Всего наилучшего.
  • Поздравляю! Будь всегда здорова и счастлива Аяру!

Ранее казахстанская журналистка и телеведущая Динара Сатжан призналась в любви к своим подругам – Баян Алагузовой и Аиде Кауменовой.

Аксинья Титова
Поделиться новостью
Читайте также
Отец покончившего с собой баскетболиста Яниса Тиммы высказался об Анне Седоковой
Культура и шоу-бизнес
08:56, Сегодня
Отец покончившего с собой баскетболиста Яниса Тиммы высказался об Анне Седоковой
Анна Седокова не явилась на дачу показаний по делу о смерти Яниса Тиммы
Культура и шоу-бизнес
04:40, 19 декабря 2024
Анна Седокова не явилась на дачу показаний по делу о смерти Яниса Тиммы
Динара Сатжан призналась в любви в соцсетях
Культура и шоу-бизнес
00:35, 19 декабря 2024
Динара Сатжан призналась в любви в соцсетях
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: