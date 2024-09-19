20-летняя дочь Баян Алагузовой улетела в США

Известный казахстанский продюсер Баян Алагузова поделилась со своими подписчиками в Instagram новостью о том, что ее дочь Айару улетела в Соединенные Штаты Америки, сообщает Zakon.kz.

Некоторое время Айару училась онлайн из Казахстана, так как хотела провести время с семьей. Но, судя по записи в Stories звездного продюсера, 20-летняя наследница решила продолжить обучение в Штатах в режиме офлайн.

"Американские будни студентки Айару", – написала 19 сентября 2024 года Баян Алагузова, опубликовав кадры с дочерью, играющей в гольф.

Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy

Также видео из США поделилась и сама Айару.

"Жизнь налаживается", – отметила Айару Бакытбек в Instagram-Stories.

5 августа 2024 года неожиданно для всех Баян Алагузова заявила, что стала мамой в третий раз. Позднее она рассказала, что малышку назвали Алисой, и объяснила, почему они с мужем Турсеном Алагузовым выбрали именно это имя. А уже 19 августа продюсер сообщила о рождении четвертой дочери Алмы.

Материал по теме Баян Алагузова показала врача, которая помогла ей стать мамой в 50 лет

Напомним, у Баян Алагузовой есть две дочери от брака с Бахытбеком Есентаевым – Айсауле и Айару (1996 и 2003 годов рождения). В августе 2016 года брак между Баян и Есентаевым был расторгнут, и в декабре 2017 года она официально вышла замуж за бизнесмена Турсенгали Алагузова.