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Культура и шоу-бизнес

В Сети обсуждают новый имидж Тимати

В Сети обсуждают новый имидж Тимати, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2024 17:37 Фото: Instagram/timatiofficial
41-летний российский рэпер Тимур Юнусов, более известный как Тимати, предстал перед публикой в неожиданном образе – с густыми усами. Новый стиль музыканта сразу стал предметом обсуждения в Сети, сообщает Zakon.kz.

Несмотря на то, что мнения поклонников разделились, они отмечают, что рэпер не боится экспериментировать с внешностью, в том числе вызывая дискуссии в Сети.

В Сети обсуждают новый имидж Тимати, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2024 17:37

Фото: ВКонтакте/timatiofficial

  • Братуха, тебе с бородой лучше, чем с усами.
  • Тимур – красавчик от всей души, всегда на стиле.
  • Усы тоже лучше убрать.
  • Усы надо сбрить, тогда вообще будет все в ажуре.
  • Это кошмар какой-то без бороды.
  • Усы а-ля Борат тоже лучше сбрить, без растительности на лице мужчины моложе выглядят.
  • Мужчинам тоже иногда хочется быть разными. Скука же быть одним и тем же в зеркале с утра...захотелось чего-то нового.
  • Фредди Тимьеркюри.
В Сети обсуждают новый имидж Тимати, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2024 17:37

Фото: ВКонтакте/timatiofficial

Ранее мы сообщали, что российская телеведущая Ксения Бородина почти ежедневно посещает светские мероприятия. Ее наряды не остаются без внимания. Так произошло и на этот раз. Красивый образ вызвал целый шквал комплиментов от поклонников знаменитости.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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