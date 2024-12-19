В Сети обсуждают новый имидж Тимати
Фото: Instagram/timatiofficial
41-летний российский рэпер Тимур Юнусов, более известный как Тимати, предстал перед публикой в неожиданном образе – с густыми усами. Новый стиль музыканта сразу стал предметом обсуждения в Сети, сообщает Zakon.kz.
Несмотря на то, что мнения поклонников разделились, они отмечают, что рэпер не боится экспериментировать с внешностью, в том числе вызывая дискуссии в Сети.
Фото: ВКонтакте/timatiofficial
- Братуха, тебе с бородой лучше, чем с усами.
- Тимур – красавчик от всей души, всегда на стиле.
- Усы тоже лучше убрать.
- Усы надо сбрить, тогда вообще будет все в ажуре.
- Это кошмар какой-то без бороды.
- Усы а-ля Борат тоже лучше сбрить, без растительности на лице мужчины моложе выглядят.
- Мужчинам тоже иногда хочется быть разными. Скука же быть одним и тем же в зеркале с утра...захотелось чего-то нового.
- Фредди Тимьеркюри.
Фото: ВКонтакте/timatiofficial
Ранее мы сообщали, что российская телеведущая Ксения Бородина почти ежедневно посещает светские мероприятия. Ее наряды не остаются без внимания. Так произошло и на этот раз. Красивый образ вызвал целый шквал комплиментов от поклонников знаменитости.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript