В Сети обсуждают новый имидж Тимати

41-летний российский рэпер Тимур Юнусов, более известный как Тимати, предстал перед публикой в неожиданном образе – с густыми усами. Новый стиль музыканта сразу стал предметом обсуждения в Сети, сообщает Zakon.kz.

Несмотря на то, что мнения поклонников разделились, они отмечают, что рэпер не боится экспериментировать с внешностью, в том числе вызывая дискуссии в Сети.

Фото: ВКонтакте/timatiofficial

Братуха, тебе с бородой лучше, чем с усами.

Тимур – красавчик от всей души, всегда на стиле.

Усы тоже лучше убрать.

Усы надо сбрить, тогда вообще будет все в ажуре.

Это кошмар какой-то без бороды.

Усы а-ля Борат тоже лучше сбрить, без растительности на лице мужчины моложе выглядят.

Мужчинам тоже иногда хочется быть разными. Скука же быть одним и тем же в зеркале с утра...захотелось чего-то нового.

Фредди Тимьеркюри.

Фото: ВКонтакте/timatiofficial

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