Тимати показал новорожденную дочь
Российский рэпер Тимур Юнусов, более известный как Тимати, стал многодетным отцом. Возлюбленная артиста Валентина Иванова родила ему дочь, сообщает Zakon.kz.
Серию снимков с молодой мамой и дочерью исполнитель хита "Не сходи с ума" опубликовал 11 августа 2025 года на странице в Instagram.
Согласно описанию к посту, дочь назвали Эммой. Малышка родилась 2 августа:
"02.08.2025 – Юнусова Эмма Тимуровна".
Стоит уточнить, что у музыканта есть уже двое детей – дочь Алиса от модели Алены Шишковой и сын Ратмир от модели и блогерши Анастасии Решетовой. Для Ивановой же ребенок стал первым.
Комментаторы оставляют ряд добрых пожеланий и спрашивают, когда же холостяк наконец-то женится.
Иванова тоже разместила кадры, но позже Тимати.
"Момент счастья, который мы никогда не забудем. Спасибо, любимый, за то, что разделил со мной этот важный момент. Ты – моя опора и поддержка во время беременности. Твоя любовь и забота бесценны для нас. Спасибо тебе за все", – обратилась она к музыканту.
Мама Тимати Симона Юнусова также опубликовала пост благодарности:
"Наша семья стала больше. У Алисы с Ратмиром появилась сестренка, а у меня третий внук! Спасибо маме и папе за то, что я снова смогла пережить эти незабываемые эмоции! Валюша, я искренне восхищаюсь твоей силой и выдержкой! Ты умница и точно будешь прекрасной мамой! Наслаждайся, лет до 10, это сплошное удовольствие! Здоровья, счастья нашей малышке и светлого жизненного пути!"
